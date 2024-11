ROH celebrará Final Battle 2024 en el Hammerstein Ballroom

Un pedacito de la historia de Ring Of Honor pertenece al Hammerstein Ballroom. Este recinto de la ciudad de New York ha albergado a lo largo de los años algunos de los mejores shows y combates de la promotora, pero lleva desde 2019 sin servir de continente para el producto hoy propiedad de Tony Khan, cuando en julio de aquel año grabó allí tres episodios de su show televisivo, tras celebrar Manhattan Mayhem.

Bajo entrevista el pasado verano con SportsGrid, Khan no escondió su deseo de que ROH recupere tal vinculación.

«Sí, creo que es una idea muy interesante. Nunca he estado en el Hammerstein Ballroom. Me encantaría hacerlo. He visto grandes shows que se han hecho allí. Pienso que es una gran arena. Y también tenemos esta increíble relación con New York. Para el evento adecuado en el momento adecuado, podría tener mucho sentido. Imagino que se vendería muy rápido, porque no es el recinto más grande del mundo, pero es un escenario fascinante y luce genial. Tiene una gran acústica y parece muy divertido por todo lo que he visto en televisión. Me encantaría comprobarlo en persona. Es una idea fantástica».