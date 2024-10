ROH celebrará el reinado histórico de Athena

Se anuncia que en el próximo programa de ROH on HonorClub se dará la celebración del reinado histórico de Athena como Campeona Mundial. «The War Goddess» suma 681 días como monarca, la cuarta que ha visto la compañía después de Roxanne Pérez (entonces, Rok-C, que ostentó el título durante 119 días), Deonna Purrazzo (115), y Mercedes Martínez (33).

It’s my honor to invite you to The Record-Breaking Championship Celebration of your forever @ringofhonor Champion ATHENA on Thursday Oct. 24th! 🥳 https://t.co/EkXgEyAEeT #yourewelcome pic.twitter.com/itWYdPm8dv

— Lexy Nair (@LexyNair) October 21, 2024