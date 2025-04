ROH cambia de fecha Supercard Of Honor y Death Before Dishonor

Por primera vez desde que Tony Khan adquiriera ROH, este año Supercard Of Honor no estuvo encuadrado en la «WrestleMania Week». Como anunció la promotora un mes atrás, tal evento tendría lugar el viernes 2 de mayo desde el Adrian Phillips Theater del Boardwalk Hall en Atlantic City (New Jersey, EEUU), con sus boletos a la venta a partir del 31 de marzo.

Pero ahora, quienes adquirieran plaza para la cita, y quienes no lo hayan hecho todavía, deben estar muy atentos. Supercard Of Honor pasa a celebrarse el viernes 11 de julio en la Esports Arena de Arlington (Texas, EEUU), sustituyendo al previamente anunciado Death Before Dishonor dentro de la particular «All In Week». Y asimismo este se posterga hasta el viernes 5 de septiembre, desde la 2300 Arena de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU).

Según detalla ROH, los seguidores que compraran boletos para Supercard Of Honor antes del cambio de fecha y sede serán reembolsados.

► Cartel de ROH on HonorClub (24-04-2025)

Hoy, como es costumbre, ROH emite nuevo episodio semanal vía HonorClub, del que tendrán debida cobertura. Seguidamente, su menú anunciado.

