ROH, ¿al nivel de AEW?: «Se nos falta al respeto»

Ring of Honor quiere dejar de ser subestimada, demostrar su valor y consolidarse como un show principal lleno de talento y ambición junto a su hermana, AEW.

No sabemos el sentir de todo el vestidor, varonil y femenil, pero sí es así cómo se siente Red Velvet, la actual Campeona Mundial de Televisión, como expone en Women’s Wrestling Talk:

“Para mí, para ser la mejor, tienes que vencer a las mejores. Así que hagamos brillar a cada mujer que está en ese vestuario. Para mí, quiero construir Ring of Honor, y eventualmente quiero que mi equipo y las chicas de Ring of Honor miren hacia AEW y vean qué hay ahí. Si es AEW vs. Ring of Honor, entonces… No puedo llegar a la cima sin tener personas dispuestas a pelear conmigo por ese lugar. Eso es lo que quiero. Quiero gente con hambre, con motivación, que esté dispuesta a trabajar duro. Si lo quieres, ven a buscarme y tómalo. Así es como siempre he aprendido.

Así que sí, mi visión para mi carrera ahora mismo es seguir defendiendo este título, tal vez conseguir más oro, ¿sabes? También puedo coleccionar cinturones. Pero como dije, siento que soy una de las mejores de mi generación, así que ¿por qué no vivir eso y compartirlo?

Siento que todos se vuelven codiciosos, y se siente solo en la cima. Así que para mí, realmente quiero enfocarme no solo en construir la división femenina, sino en Ring of Honor. No es el “show B”, hay personas increíbles ahí. Así que construyámoslo como se debe. Estoy cansada de que se lo pase por alto. Estoy cansada de que se le falte el respeto. Pongámosle sazón y empecemos a cocinar.”