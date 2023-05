Rodríguez: “Cómo Jones me hizo creer más en mí mismo”

Yair Rodríguez recibió un impulso de confianza de parte de Jon Jones al principio de su carrera. Rodríguez (15-3 MMA, 10-2 UFC), el campeón interino de peso pluma de UFC, pasó algún tiempo entrenando con el ex campeón de peso semicompleto de UFC y actual campeón de peso completo Jones en Jackson Wink MMA en Albuquerque, Nuevo México.

Después de ganar “The Ultimate Luchador: América Latina” en 2014. Jones vio el potencial de Rodríguez en una etapa temprana, que “El Pantera” utilizó como combustible.

“Él siempre fue muy amable conmigo. Él siempre tenía cosas buenas que decirme. Sé que ha cometido muchos errores y ha pasado por muchos altibajos en su vida y en su carrera, pero realmente creo que todos pueden cometer errores y seguir haciéndolo mejor cada vez. Jon Jones es el ejemplo perfecto de eso”.

“Recuerdo una vez cuando estaba entrenando en Albuquerque y luego se me acercó y me dijo: ‘Oye, ¿puedes venir aquí, por favor?’ Yo estaba como, ‘Sí, seguro’. Él estaba como, ‘¿Cuál es tu nombre? Tus habilidades son impresionantes. ¿Cuántos años tiene?’ Yo tenía 20, 21 años en ese momento. Él dijo: ‘Cuando tenía 21 años, no tenía esas habilidades. Llegarás lejos en este deporte. Sigue adelante.’ Viniendo de Jon Jones en ese momento, cuando no era mi amigo, solo me estaba dando inspiración, fue algo realmente especial para mí. Me hizo creer aún más en mí mismo”.

Rodríguez estuvo a la altura de ese potencial, con marca de 9-2 en el octágono antes de capturar el título interino de peso pluma con una sumisión dominante de Josh Emmett en UFC 284. Unificará su cinturón con el campeón indiscutido Alexander Volkanovski (25-2 MMA, 12-1 UFC) en el evento principal de UFC 290 el 8 de julio en T-Mobile Arena en Las Vegas.