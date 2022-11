Rodríguez a Volkanovski: «¿Eres un hombre de palabra?»

Yair Rodríguez quiere una oportunidad directa por el título de peso pluma de UFC, no el interino. Con el campeón Alexander Volkanovski buscando subir de peso y desafiar al recién coronado campeón de peso ligero Islam Makhachev, muchos de los mejores 145 libras han estado compitiendo por una oportunidad por el título.

Entre ellos está Rodríguez, quien derrotó a Brian Ortega por TKO debido a una lesión en julio. “El Pantera” le recordó a Volkanovski su conversación en julio en UFC 277 y está listo para desafiarlo en UFC 284 el 11 de febrero en Perth, Australia.

Hey @alexvolkanovski Are you a man of your word?

We had a talk in Dallas. Everyone knows I’m next #perth #australia https://t.co/VqLyw3Rked pic.twitter.com/hVtmvPlZvL

— Yair Rodriguez (@panteraufc) November 4, 2022