Rodrigo “Kazula” Vargas se presentará en la Arena López Mateos de Tlalnepantla

Rodrigo “Kazula” Vargas es uno de los peleadores de artes marciales mixtas mexicanos que más han destacado en los últimos años. En su carrera se cuentan logros como el Campeonato Ligero de LUX Fight League y una excelente campaña en promotoras como Combate Américas y TWC. Por supuesto, destaca por ser uno de los pocos nacionales en haber plasmado su firma en un contrato con la líder global en su deporte, la UFC, a donde llevó su poderío y alta especialización en técnicas de grappling y striking.

Sorpresivamente, antes de terminar 2025 Kazula se halla ante una nueva experiencia en su carrera como gladiador, ya que estará debutando el sábado 22 de noviembre en la lucha libre profesional, al lado del también artemarcialista Jean Montañez y sobre el cuadrilátero de la Arena López Mateos de Tlalnepantla.

La llegada de Kazula al deporte espectáculo se debe a la amistad que lo une con Montañez, quien mantiene una intensa rivalidad con El Hijo del Pirata Morgan, luchador de segunda generación con quien ya se enfrentó en un duelo de máscara contra cabellera que terminó con la victoria de Jean. Sin embargo el encono entre ambos ha recrudecido en fechas recientes y no solo eso, sino que a la causa del Pirata se sumó uno de los luchadores rudos más talentosos del momento: Hellboy, quien se dice molesto ante la presencia en la lucha libre de los exponentes de otros deportes de contacto.

Con esos antecedentes y brindando su apoyo a Montañez fue que el ex peleador de la UFC decidió incursionar de manera especial en la lucha libre mexicana y así hacer frente a los dos rudos.

Es posible que sea la última vez que el poderío de Rodrigo “Kazula” Vargas pueda ser apreciado dentro del contexto de la lucha libre profesional, así que el público que asista a la Arena López Mateos el 22 de noviembre será testigo de un hecho insólito, además de disfrutar de un cartel completo que incluye a estrellas de la lucha libre como La Puerkiza Extrema, La Secta, Zumbi, Los Cerebros Negros y Freelance entre muchos otros.