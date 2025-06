Rodolfo Bellato emite comunicado tras no contest de UFC Atlanta

Rodolfo Bellato se siente ofendido por la idea de que quería salir de su pelea con Paul Craig en UFC en ESPN 69.

El combate de peso semicompleto del sábado pasado entre Bellato (12-2-1 MMA, 1-0-1 UFC) y Paul Craig (17-9-1 MMA, 9-9-1 UFC) fue declarado sin resultado después de que Bellato recibiera una patada ascendente ilegal a solo un segundo del final del primer asalto. En cuanto recibió el golpe, Bellato se quejó al árbitro Kevin MacDonald y cayó de espaldas a la lona, ​​aparentemente noqueado. Inmediatamente recuperó la consciencia e intentó forcejear con MacDonald, lo que provocó que muchos, incluyendo al equipo de transmisión de ESPN , lo acusaran de exagerar la magnitud del daño.

Consciente de las críticas, Bellato publicó un comunicado en Instagram.

«Vi algunas cosas en internet que decían que yo era actor allí y cosas así. En el momento en que caí al suelo, no esperaba que me patearan la cara (ilegalmente). Fue una patada fuerte. Cuando miré al juez para quejarme, comencé a sentir un hormigueo en todo el cuerpo y perdí la visión. Después de eso, no recuerdo nada«.

Cualquiera que me conozca desde hace tiempo sabe que jamás haría esto. Nunca he huido de una guerra. Acerté dos veces en menos de 30 días, dos viajes seguidos. ¿Por qué iba a fingir algo después de todo lo que he pasado y, encima, ganar la primera ronda?