Dentro de la escena independiente estadounidense, DEADLOCK Pro-Wrestling (DPW) es hoy día la promotora con mejor «feedback» por una razón simple: buenos shows de manera regular, con una efectiva combinación de talentos locales y estrellas de otros escenarios, ocupando parcialmente el hueco que dejó Pro Wrestling Guerrilla.

Y en un mes tan movido como está siendo y será este octubre, DPW tiene evento a la vista, Super Battle; por no denominarlo Super Card, pues suele albergar algunos de los combates y nombres más notorios programados cada temporada por la empresa. En 2024, por ejemplo, congregó a KENTA, Emi Sakura o FTR.

Para este 2025, DPW ha conseguido «bookear» a Roderick Strong en duelo contra Erick Stevens, uno de los mayores rivales que el hoy «All Elite» tuvo bajo los focos de la antigua ROH. También a otra cara adscrita a AEW, Queen Aminata, quien buscará el Campeonato Mundial Femenil DPW que ostenta Nicole Matthews.

Mientras, TNA también estará representada, mediante Leon Slater, cuando el Campeón de la División X se mida al también novel Manny Lo; mediante Dani Luna, en dupla con Emersyn Jayne para medirse a Hyan y Lena Kross; mediante Sinner And Saint (Judas Icarus y Travis Williams) haciendo equipo con Trevor Lee para ir contra Bojack, Morgan Dash y BK Westbrook; y como punto estelar, mediante Jake Something, en revancha contra Adam Priest por el máximo cetro de DPW dentro de una jaula de acero, luego de que Priest retuviera de manera chusca en el show Beast Coast y de que Something obtuviera una nueva tentativa con su victoria en el último Carolina Classic.

► Cartel de DPW Super Battle 2025

Seguidamente, el menú completo que presenta DPW Super Battle 2025, a celebrarse este domingo 19 de octubre desde el Grady Cole Center de Charlotte (Carolina del Norte, EEUU).

CAMPEONATO MUNDIAL DPW, LUCHA EN JAULA DE ACERO: Adam Priest (c) vs. Jake Something

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DPW: Nicole Matthews (c) vs. Queen Aminata

CAMPEONATO NACIONAL DPW: LaBron Kozone (c) vs. Calvin Tankman

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS DPW, LUCHA DE ESCALERAS: Miracle Generation (Dustin Waller y Kylon King) (c) vs. Violence Is Forever (Kevin Ku y Dominic Garrini) vs. Grizzled Young Veterans (Zack Gibson y James Drake)

Roderick Strong vs. Erick Stevens

Leon Slater vs. Manny Lo

Dani Luna y Emerysn Jayne vs. Hyan y Lena Kross

Sinner & Saint (Judas Icarus y Travis Williams) y Trevor Lee vs. Bojack, Morgan Dash y BK Westbrook

