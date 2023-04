Roderick Strong debutó en AEW ayudando a Adam Cole

En la más reciente edición de AEW Dynamite, vimos a un enojado Adam Cole exigir a Chris Jericho que saliera al ring como hombre y que lucharan, pues no estaba de acuerdo en que no solo lo hubieran esposado a las cuerdas la semana pasada, sino que le diera órdenes a sus muchachas de golpear a Britt Baker.

Jericho salió en la pantalla gigante y le dio órdenes a su grupo de volver a golpear a Cole. Orange Cassidy y Bandido salieron ayudar a Cole, pero la Jericho Appreciation Society fue muy dominante. Hasta que apareció Roderick Strong de la nada, haciendo su debut en AEW y limpió la casa, sacando a todos los de JAS del ring.

► Roderick Stong salvó a Adam Cole

Strong y Cole se fundieron en un abrazo y celebraron tras esto. Recordemos que estos, junto con Bobby Fish y Kyle O’Reilly, fueron muy exitosos en NXT siendo The Undisputed Era. Strong fue el único que se quedó en WWE cuando decidieron los demás irse a AEW, en donde formando The Undisputed Elite. La cual no terminó para nada bien.

Bobby Fish terminó yéndose de AEW y su relación con el grupo se rompió porque quería más oportunidades a nivel individual ante las lesiones de O’Reilly y Cole. Tony Khan no se la dio y Fish decidió irse de AEW. Incluso, intentó poco antes convencer a sus compañeros de regresar a WWE, pero estos no quisieron.

