Roderick Strong buscará el Campeonato Mundial Completo CMLL

Hechicero y Roderick Strong se enfrentaron en una lucha mano a mano con una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo en juego, cetro que actualmente está en poder de Claudio Castagnoli.

La contienda se desarrolló mayormente a ras de lona, con constantes llaves y contrallaves, además de castigos bien aplicados que pusieron a prueba la resistencia de ambos gladiadores. Ni la fuerza de Strong ni la técnica depurada de Hechicero lograron inclinar la balanza de inmediato, dando como resultado un duelo parejo y exigente.

Hechicero tomó la iniciativa durante varios minutos, presionando con diferentes variantes de castigo y buscando aplicar su característico embrujo para someter a su rival. Sin embargo, Strong resistió los intentos del luchador mexicano y respondió con la misma intensidad, castigando con especial atención para frenar la ofensiva del integrante de la Familia Don Callis.

► Momentos claves

El momento decisivo llegó cuando Hechicero intentó por segunda ocasión aplicar el conjuro. De manera impresionante, Strong reaccionó atrapando los brazos de su oponente para llevarlo al toque de espaldas. Aunque Hechicero logró salvarse, Roderick no dio tregua y conectó dos potentes rodillazos que le permitieron asegurar la cuenta y la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Roderick Strong se ganó oficialmente una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo que ostenta Claudio Castagnoli. El combate titular se disputará en una fecha aún por definir, pero Strong ya se perfila como un retador serio tras superar a un rival de la talla de Hechicero.