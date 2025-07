Roddy Piper vs. Kevin Nash: La pelea real en WCW

Hace unos días habláblamos de cómo la nWo comandada por Hulk Hogan saboteó a Bret Hart durante su tiempo en WCW en medio del gran problema de egos que tenía la empresa hoy extinta. En aquella facción, que tenía el control creativo total, también estaba Kevin Nash, y esa supremacía que tenían lo llevó a una pelea real con «Rowdy» Roddy Piper, quien a su vez controlaba sus combates por contrato.

La nWo, con Nash, Scott Hall y Sean Waltman cayeron a manos de Piper, Ric Flair y el jugador de la NFL Kevin Greene en el evento de pago por visión Slamboree 1997. Pero ni siquiera el resultado de ese combate estaba planeado. Desde los días previos hubo tensiones importantes, como que Piper y Flair no estaban de acuerdo con el planteamiento para la lucha ni con el final o que ambos tampoco querían que Watlman estuviera involucrado porque no lo consideraban una estrella.

WCW Slamboree 1997 | The closing moments of No-DQ Six Man Match | Kevin Greene, Ric Flair & Roddy Piper vs. The nWo (Kevin Nash, Scott Hall & Syxx) + the closing moments of WCW Slamboree 1997#WCWPPVMarathon #WCW pic.twitter.com/nty5DFTf2E

