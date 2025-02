Roddy Piper a Undertaker: «Pide más dinero a Vince McMahon»

Como puede verse en la reciente estrenada serie documental WWE LFG, en la actualidad The Undertaker es quien puede ofrecer consejos a otros luchadores. Pero hubo una época en que el miembro del Salón de la Fama era quien debía aprender de los veteranos, como lo hizo de su entonces compañero «Rowdy» Roddy Piper en el ámbito financiero, según comparte en Six Feet Under with Mark Calaway.

► Consejo de leyenda

«Piper era un comodín, ¿sabes? Recuerdo que yo apenas estaba empezando a destacar. Lo del Undertaker realmente estaba despegando. Te diré exactamente dónde fue. Fue en el hotel Marriott en San Antonio, Texas. Y él me estaba diciendo: ‘Tienes que hacer tu jugada ahora mismo.’ Me decía: ‘Eres lo más caliente en la empresa en este momento. Tienes que presionar a Vince por dinero.’

Y yo pensaba para mí mismo: ‘Hombre, todavía estoy endeudado por haber entrado en este negocio.’ Y él seguía: ‘Te lo digo ahora mismo, puedes conseguir lo que quieras.’ Decía: ‘Eres lo más grande en la empresa.’

Y olvidé mencionar una parte importante: probablemente había alguna sustancia blanca involucrada en su forma de pensar. Y estábamos atrapados en un ascensor. Solo él y yo. Así que no había a dónde ir. Y es Roddy Piper, y yo era un novato de mierd*.

Él me hablaba, y estaba en un espacio incómodo, mi espacio. Estaba muy cerca, porque realmente sentía pasión por lo que me estaba diciendo. Básicamente me decía: ‘Te lo digo, hombre, te lo digo. ¡Tienes todo el poder ahora mismo! ¡Lo tienes, lo tienes, hombre, lo tienes!’ Y yo pensaba: ‘No lo siento así. No siento que lo tenga.’«

