Podemos descartar que un día vaya a celebrarse un evento con All Elite Wrestling, WWE y New Japan Pro-Wrestling. Porque la compañía McMahon nunca lo haría. A no ser que sea comprada por Tony Khan, el cual ya ha expresado interés en hacerlo. Aunque también podríamos adelantar que Vince McMahon no se la vendería. Además, tengamos en cuenta que “fue un dolor de cabeza” el que WWE y NJPW alcanzaran un acuerdo para que Karl Anderson pudiera hacer algunas fechas con la empresa japonesa. Imaginemos lo que sería todo un show…

► Rocky Romero y el evento imposible

Dicho esto, parece claro que solo McMahon y unos pocos más no querrían que eso sucediera. ¿Quién no querría ver algo como Forbidden Door con la WWE involucrada? El primero en levantar la mano, porque él mismo lo propuso en su reciente entrevista con Fightful, es Rocky Romero, quien además de luchar en New Japan -entre otras compañías; acaba de ganar el Campeonato Histórico de Peso Wélter NWA- también se encarga de las relaciones de la misma organización con AEW. Cree que el show, en un gran estadio, sería un éxito:

“¿Haces eso en Dallas, en el Cowboys Stadium? Podrías hacer 100K, imagínate. Sería increíble”.

El AT&T Stadium al que se refiere Rocky Romero ya vio eventos de la WWE pues albergó tanto WrestleMania 32 como WrestleMania 38. Ni All Elite Wrestling ni New Japan Pro-Wrestling han realizado todavía un show en este escenario, como es comprensible dado que la primera no es tan grande y la segunda no tiene tanto público en Estados Unidos.

¿Os gustaría ver un evento de AEW, WWE y NJPW?