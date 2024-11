Rocky Romero recuerda a John Cena de UPW

Ultimate Pro Wrestling fue la cuna (o una de ellas) de luchadores como John Cena, Samoa Joe, Kevin Nash, The Miz, Adam Copeland o Christian Cage. O también Rocky Romero. Anteriormente, «The Samoan Submission Machine» se acordaba de trabajar entonces con el 16 veces Campeón Mundial de WWE. Ahora lo hace el propio «Azúcar» con ambos.

«No, no, recuerdo bastante vívidamente cuando Cena empezó y en ese momento lo llamaban el Prototype. Ese era su nombre de lucha, y yo estaba como, en ese momento, UPW tenía un acuerdo con WWE como un desarrollo o algo así, y creo que nadie realmente entendía lo que significaba eso en ese momento. Pero él era obviamente uno de los tipos en los que WWE estaba muy interesada, obviamente por su apariencia, y era enorme en ese momento. Era gigantesco, gigantesco. Fue una experiencia genial, no conociendo obviamente a ninguno de esos tipos, y había bastantes que vinieron de UPW y llegaron a la televisión con WWE.»

