Rocky Romero quiere hacer más grandes los futuros Wrestle Dynasty

Bajo la organización de New Japan Pro-Wrestling, All Elite Wrestling, Consejo Mundial de Lucha Libre, Ring of Honor y World Wonder Ring Stardom, el evento de pago por visión Wrestle Dynasty celebró su primera edición el 5 de enero de 2025 en el Tokyo Dome en Tokio, Japón.

Ya te gustara o no el show, es posible que en 2026 y más allá sea todavía más grande. O eso va a buscar «Azúcar» Rocky Romero, quien además de luchar ejerce como nexo entre algunas de las compañías mencionadas, según indica en EW Unrestricted:

«Creo que en el futuro me gustaría ver aún más una celebración de cada compañía. Tuvimos la lucha gauntlet, pero ahora me gustaría ver, por ejemplo, talento de CMLL compitiendo por diferentes títulos. Ya sea por títulos de AEW o defendiendo títulos de CMLL allí, lo cual creo que sería genial y muy especial porque no hemos visto algo así en mucho tiempo. Tal vez lo vemos una vez al año cuando CMLL visita y hacen Fantasticamania en Japón.

Me alegró que involucráramos a Ring of Honor, pero creo que eso es algo más que podríamos hacer. Imagina si [Chris] Jericho defendiera el Campeonato Mundial de Ring of Honor. Eso sería increíble. Hay un par de personas más con las que New Japan está trabajando. Maple Leaf Wrestling, creo que hay algo que explorar allí con Scott D’Amore. Me gustaría realmente convertirlo en una celebración aún más grande la próxima vez que lo hagamos. Involucrar a más talento y realmente mostrar lo mejor de cada uno, destacar sus mejores cualidades.»

¿Qué te gustaría que se mejorara en Wrestle Dynasty el año que viene?

Romero también comenta sobre la lucha de Kenny Omega contra Gabe Kidd:

«Nunca esperé que tuviéramos una lucha como Kenny Omega contra Gabe Kidd. Quiero decir, ni siquiera estaba planeado, eso surgió mucho después, obviamente sin saber qué iba a pasar con Kenny durante su estado. Tener un oponente como Gabe Kidd, con quien nunca había estado ni en el mismo cuarto hasta ese momento, fue genial. Fue emocionante reunirlos y fue una gran representación de esta generación más joven, la nueva generación de New Japan. Estamos viendo el ascenso de esta nueva camada y todos son súper talentosos. Ver a la generación old school con Kenny, un tipo que ha encabezado el Tokyo Dome tantas veces con luchas épicas y legendarias, enfrentarse a Gabe Kidd, quien es el futuro, fue algo muy especial. Fue un momento lleno de emociones en el recinto. Definitivamente fue uno de los momentos más destacados de mi carrera ser parte de eso.»

