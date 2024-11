MAPLE LEAF PRO está dando sus primeros pasos en la industria de la lucha libre bajo el mando de Scott D’Amore, quien hablaba así no hace mucho del proyecto:

«Tenemos que gatear antes de poder caminar y caminar antes de poder correr. Nuestro mandato es producir espectáculos de lucha libre de alta calidad que brinden a los talentos canadienses la oportunidad de ser destacados junto con los mejores del mundo y construir una gran escena. Ser una compañía de lucha libre nacional es clave para nosotros. Canadá no ha tenido eso en años. Tener algo que sea verdaderamente canadiense y verdaderamente nuestro. Estamos buscando salir y ver lo que podemos hacer a medida que crecemos. Creo que seremos juzgados en un año, dos años, cinco años, no solo por el gran contenido que producimos con talento canadiense, sino por qué tipo de trampolín somos para las carreras».

Air Canada now taking flight! Two of Canada’s most athletic grapplers faced off in a Canadian classic, as TNA X-Division Champion @SpeedballBailey faced off against New Japan’s @elpwrestling on Night Two of #MLPWrestling Forged In Excellence!

Watch the highlights on the MAPLE… pic.twitter.com/K9WMKwU3oS

