Rocky Romero: «Me disculpé con Mercedes Moné»

La actual Campeona TBS de AEW Mercedes Moné quería aparecer de manera sorpresiva en el CMLL el 27 de octubre pero Rocky Romero no le contestó a tiempo: «Cuando llegué a Oaxaca, vi un cartel de CMLL. Así que le envié un mensaje a Rocky para ver si podía hacer una aparición. Estaba justo a la vuelta de la esquina del hotel en el que me hospedaba. Pero Rocky no me respondió porque estaba en Japón, y yo necesitaba que él me ayudara a entrar. Así que, Rocky, estás advertido, te voy a dar un golpe la próxima vez que te vea porque realmente quería hacer una aparición sorpresa en CMLL», escribió la luchadora en su Mone Mag.

► La disculpa

«Azúcar» explica ahora que se disculpó con «The CEO»:

«Lo sé. Me disculpo. La vi ayer y le pedí disculpas. Fue muy gracioso. Eran como las 4 o 5 de la mañana. Yo estaba en Japón, así que estaba haciendo lo mejor que podía, lo prometo. Realmente estaba haciendo mi mejor esfuerzo. Fue todo a último minuto. Ella estaba como, ‘Me encantaría hacer algo.’ Así que me comuniqué con CMLL de inmediato y estaba esperando recibir alguna respuesta, y mientras esperaba, a veces estás realmente cansado y con jet lag. Puede que me haya perdido una llamada, pero sí, el pánico en mi cara cuando desperté y vi todas esas llamadas perdidas… estaba sudando. Pensé, ‘¿Qué es esto? Oh, no, no, no.’ Me quedé completamente dormido. Así que sí, la regué. Pero, por suerte, no era un show importante de CMLL. Era un evento al aire libre y no era como la Arena México ni algo así. Pero habría sido genial. Lo siento mucho, Mercedes», dice el luchador en Fightful.

De momento, si bien sí ha hecho alguna aparición, Mercedes Moné no ha tenido ningún combate en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Contra quién de la promotora de México te gustaría verla?