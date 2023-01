Rocky Romero analiza su posición entre NJPW y AEW

Rocky Romero no es solo luchador de NJPW sino también una persona de poder dentro de la compañía japonesa y clave en su colaboración con AEW. De su posición actual estuvo hablando recientemente el nuevo Campeón Mundial Histórico de Peso Wélter NWA en Wrestling Perspective Podcast.

Rocky Romero y Oráculo se unieron esta tarde a Atlantis cayendo ante Místico, Volador Jr. y Ángel de Oro. Estos dos últimos, han retado a duelo de cabelleras contra cabelleras a los caribeños.

📸 https://t.co/0Ijz8kSTbc #CMLL #LuchaLibre #DomingoFamiliarCMLL pic.twitter.com/sjlCYU4ToC — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 23, 2023

► Rocky Romero, entre NJPW y AEW

“Quiero decir, honestamente no a este nivel (no pensó que tuviera un rol de poder como el que tiene). Estoy extremadamente orgulloso de los logros que he tenido en los últimos dos años. Son grandes victorias. Tengo ganas de llevar a Kenny al Tokyo Dome después de que, ya sabes, Kenny se fue para formar AEW. Hubo un poco de falta de comunicación entre la oficina de New Japan y Kenny, y lo que Kenny quería, a pesar de que el ex presidente (NJPW) (Harold Meij) en ese momento no lo entendió.

“Entonces, regresar y ayudar a reparar eso y tener un gran éxito... Omega versus Osprey, la gente está hablando de que podría ser el mejor combate que hayan visto o uno de ellos. Amigo, eso es algo que yo ayudé a armar.

“No fui yo quien salió y conectó el jonrón. Esos fueron los muchachos, pero ser parte de eso para unirlo todo fue enorme. Hacer Forbidden Door (PPV) con Tony (Khan), AEW y New Japan, dos grandes organizaciones con dos formas diferentes de ver la lucha libre, y un montón de estrellas que nunca conocí o con las que hablé, y que las reúne a todas en un mismo techo. Eso es un gran, gran jonrón“.

¿Os gusta lo que NJPW y AEW han hecho juntas hasta ahora?

También podéis repasar a continuación todo lo que pasó esta semana tanto en WWE como en All Elite Wrestling antes de que pasado mañana empecemos la nueva semana con Monday Night Raw, que será el último antes de Royal Rumble 2023.