Rockhold y su firma con BKFC: No la podía rechazar

El ex campeón de la UFC Luke Rockhold no tiene más que cosas buenas que decir acerca de BKFC, mientras que toma un golpe indirecto a sus antiguos empleadores.

El miércoles, el Bare Knuckle FC anunció el fichaje de dos ex campeones de la UFC. Luke Rockhold y Eddie Álvarez harán su debut en el boxeo sin guantes el 21 de abril. Rockhold se enfrentará a Mike Perry, mientras que Álvarez se verá las caras con el ex aspirante al título Chad Mendes.

El ex campeón del peso medio apareció esta semana en The MMA Hour para hablar de su fichaje, del que no podría estar más contento.



“Es una oferta que no podía rechazar. Y sigo siendo agente libre. Esa es la belleza de la vida. Esa es la belleza de dónde estamos y dónde vamos a seguir. BKFC, soy leal a ellos, seguro, si nos quedamos en ese espacio”, dijo a Ariel Helwani.

Lo que más parece gustar a Rockhold es la nueva libertad que está obteniendo con BKFC, que incluye patrocinios de ropa similares a los viejos tiempos de la UFC.

“Es increíble la libertad que dan. Puedes hacer lo que quieras, vivir tu propia vida. No ser un p*to esclavo. He dejado de ser un p*to esclavo, y estoy emocionado por asociarme con bare knuckle y hacer esto bien. Saca lo mejor de un luchador, también, cuando no estás esclavizado a esa m*erda. Que estás luchando por ti mismo en tu propio valor, y lo que puedes valer “.

Rockhold, que cumple 39 años este año, no tiene más que cosas buenas que decir sobre BKFC y el trato que está recibiendo hasta ahora.

“Cuidan de los luchadores, tío. Cuidan de la gente y te dan lo que vales. Y estoy contento de entrar ahí. Estoy feliz de entrenar, estoy feliz de llevar mi campo de entrenamiento conmigo. Teniendo en cuenta el rival, la paga y el escenario, creo que ésta era la mejor oportunidad. Todavía hay otras oportunidades sobre la mesa ahora mismo, en la mezcla, pero esto es emocionante, y esto es nuevo, y esto es lo que más me intriga.”

Rockhold (16-6 en MMA) vio acción por última vez en agosto en UFC 278 contra Paulo Costa. Perdió por decisión unánime y anunció su retirada justo después. Pero, como es habitual en el mundo del boxeo, empezó a anunciar su regreso meses después.