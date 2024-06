Rockhold sobre Strickland: «No soporto ver a ese hijo de puta»

Luke Rockhold quiere un pedazo del ex campeón de peso mediano de UFC Sean Strickland. Rockhold (16-6 MMA, 6-5 UFC), de 39 años, se separó de UFC después de perder una pelea de la Pelea de la Noche contra Paulo Costa en agosto de 2022. Se sintió frustrado al ver a Strickland vencer a Costa en la pelea conjunta de UFC 302 del sábado pasado. evento principal.

A Rockhold no le gusta ver pelear a Strickland y le encantaría pelear con él en el octágono.

“Si fueras Dana White, ¿alguna vez querrías que este tipo luchara por un título? No soporto ver esta pelea de hijo de puta. Maldita sea, resérvame. Regístrate, Dana. Voy a acabar con la vida de este tipo, te lo garantizo”.

Rockhold habló mal de UFC en el período previo a su pelea con Costa, por lo que no está seguro de si están en buenos términos, pero está abierto a una reconciliación.

«(Strickland) simplemente quiere meterse en una pelea cada vez porque tiene ese estilo (en el que) viene desde ángulos tan extraños que gana muchos de esos intercambios. Él va a tratar de desgastarte, pero tienes que ir arriba, abajo, tienes que luchar con él. Dana me da ese pase, entraré y pisaré la cara de ese tipo.

“Me fui y obviamente si mucha gente prestó atención, vieron que esa semana (previa a) Paulo Costa tenía muchas cosas que decir. Estuve fuera por un tiempo y sentí que me maltrataron un poco y entonces, todo se fue. Agua pasada, pero no sé si quieren tratar conmigo. Pero si llegamos a un acuerdo, yo lo haría bien”.

Rockhold y Strickland fueron programados para pelear en UFC 268, pero la pelea fue cancelada cuando Rockhold se retiró debido a una lesión en la espalda. La pareja se entrenó antes y Rockhold confía en que lo superará en el suelo.

“He trabajado con Strickland. Es raro, incómodo, pero no es tan bueno. Tiene una lucha decente y un jiu-jitsu defensivo decente. Simplemente se levanta. Él sabe levantarse. Es decente con eso. Eso es lo que hace bien”.

La boca ruidosa y sin filtro de Strickland también molesta a Rockhold.

«Odio a ese tipo. Sé que mucha gente me mira y simplemente me odian. Veo la cara de este maldito niño todo el tiempo y es simplemente repugnante. Es una pequeña perra falsa. Ni siquiera sabe quién es. No creo que crea la mierda que dice estos días. Sólo está hablando mal.

Después de perder ante Costa, Rockhold firmó con BKFC y sufrió una derrota por nocaut técnico ante Mike Perry en abril de 2023. Luego, Rockhold obtuvo su primera victoria en deportes de combate en años cuando noqueó a Joe Schilling en abril pasado en Karate Combat 45.