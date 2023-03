Rockhold a Perry: No estás preparado

Luke Rockhold dice que Mike Perry va a tener un duro despertar en el BKFC 41. Rockhold hace su debut en el boxeo sin guantes cuando se enfrente a Perry en un combate de 185 libras, que encabeza el evento del 29 de abril en Denver y se transmite en vivo en BKFC.tv pago por evento.

Aunque Perry tiene experiencia en el boxeo sin guantes tras ganar por decisión unánime a Julian Lane y por decisión mayoritaria a Michael Page, Rockhold espera que su tamaño y poder sean un problema.

“Confío en mis habilidades para poner a este chico lejos”, dijo Rockhold a MMA Junkie Radio. “No creo que entienda el peligro que se avecina, y eso es lo que también juega a su favor. No entiende el peligro; es tan jodidamente tonto. Eso lo hace efectivo, pero también creo que me va a dejar la apertura para que pueda poner a este chico lejos. Soy grande, y golpeo duro. No creo que estés preparado. No soy un hombre de 80 años al que puedas noquear. M*ldito pedazo de m*erda.”

Rockhold, de 38 años, se separó de la UFC tras su combate de la noche contra Paulo Costa el pasado agosto. Rockhold solicitó su salida de la UFC tras el combate y reveló que ha recibido ofertas tanto de la PFL como de Bellator. Entonces, ¿por qué BKFC? Rockhold dice que era una oferta que no podía rechazar.

“Era el oponente, era el día de pago – ustedes se levantarían y pelearían si supieran lo que me estaban pagando”, dijo Rockhold. “Pero también es la oportunidad. Es un reto, es algo nuevo y me sitúa justo donde quiero estar. No estoy haciendo carrera, ¿quién sabe? Nunca se sabe, pero me gusta la lucha, me gusta el escenario, me gusta el día de pago. No sé qué será lo próximo; ya veremos. Tenemos muchas cosas en marcha. Sólo tengo que salir ahí fuera y ocuparme de mis asuntos“.