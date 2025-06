El ex campeón de peso medio de la UFC, Robert Whittaker, está convencido de que Merab Dvalishvili tiene lo necesario para llevar su juego a un nivel completamente nuevo durante UFC 316, que se celebra este fin de semana.

Whittaker, considerado uno de los peleadores más completos y peligrosos en la categoría, ha seguido muy de cerca la trayectoria de Dvalishvili y cree que este peleador georgiano está preparado para sorprender a todos. La confianza en sus habilidades y en su capacidad de evolucionar le da a Whittaker la certeza de que Dvalishvili podría dar una de sus mejores actuaciones hasta ahora y quizás incluso cambiar el rumbo de su carrera con esa actuación.

Dvalishvili, con un récord impresionante de 19 victorias y solo 4 derrotas en MMA y 12 victorias y 2 derrotas en UFC, no es un rival fácil para nadie. En su próximo combate, tendrá la oportunidad de enfrentarse a Sean O’Malley, con un registro de 18 victorias y 2 derrotas en MMA y 10-2 en UFC.

El enfrentamiento que tendrán será en el combate principal del evento en el Prudential Center, en Newark, Nueva Jersey, y está marcado en muchos corazones como uno de los combates más esperados de la noche. La pelea no sólo tiene el atractivo de un enfrentamiento con peleadores de alto nivel, sino que también representa una revancha clave en su historia conjunta.

La primera vez que se enfrentaron fue en UFC 306, el pasado mes de septiembre, donde Dvalishvili logró imponerse a O’Malley en cinco asaltos completos para coronarse como el nuevo campeón de peso gallo de la UFC. Esa victoria fue un momento importante para él, ya que le permitió conseguir su primer título en la división de peso gallo de la UFC, y ahora busca reafirmar su dominio en ese peso.

Este combate no solo representa una revancha, sino que también es una oportunidad para que Dvalishvili demuestre cuánto ha evolucionado desde su último enfrentamiento con O’Malley y si puede mantener o incluso mejorar su rendimiento bajo la presión de un escenario tan importante.

Dvalishvili se hizo con una cómoda ventaja sobre «Suga» en los primeros asaltos de su enfrentamiento en el Sphere, lo que le permitió bajar un poco el ritmo e interactuar con el público a medida que avanzaba la pelea. Sin embargo, pareció perder la concentración al final de uno de los asaltos y casi lo paga caro al separarse prematuramente, pensando erróneamente que el asalto había terminado.

Robert Whittaker cree que Dvalishvili ha aprendido de ese error y que entrará en el UFC 316 como un mejor peleador gracias a ello.

«Hoy he hablado con Merab», dijo Whittaker en su podcast MMA Arcade. «Parece concentrado. Dice que va a buscar el final en este combate. Creo que en su primera pelea se dejó llevar un poco por la exhibición, se dejó llevar un poco por las burlas, un poco. Especialmente cuando levantó las manos y recibió un golpe en la parte posterior de la cabeza.

«No, no me pareció necesario», respondió Whittaker cuando se le preguntó si había compartido esa opinión con Dvalishvili, «porque parecía concentrado cuando hablé con él. No percibí esa energía tan alta a la que estamos acostumbrados con Merab. Parecía un Merab muy concentrado. Entiende la amenaza que Sean va a suponer. Y sí, estoy deseando que llegue este fin de semana por eso. Principalmente por esta pelea».

El interés en esta pelea aumenta todavía más por el hecho de que es una revancha que llega con mucha tensión acumulada. La primera vez, Dvalishvili fue capaz de dominar en la lucha y mantener a O’Malley lejos de su zona de peligro, lo que le valió la victoria en los cinco asaltos. Sin embargo, O’Malley es un peleador con un estilo muy distinto, con golpes precisos y mucha capacidad para mover el combate a su favor.

La expectativa es grande, ya que ambos luchadores han aprendido de la primera pelea y seguramente volverán más preparados, con numerosas estrategias para intentar doblegar al rival. Este combate en UFC 316 será sin duda uno de los enfrentamientos más interesantes del evento, y será crucial para definir la dirección futura de ambos en la categoría de peso gallo.