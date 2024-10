Robert Whittaker viene a la guerra con Khamzat Chimaev

Robert Whittaker promete igualar el ritmo de Khamzat Chimaev en UFC 308. Whittaker (27-7 MMA, 17-5 UFC) buscará propinarle a Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) su primera derrota de su carrera en el evento coestelar del sábado en el Etihad Arena (pago por visión, ESPN+ ).

Esta será la primera pelea de cinco asaltos de Chimaev, mientras que el ex campeón de peso mediano de UFC, Whittaker, ha competido en numerosas peleas de cinco asaltos. Chimaev no planea cambiar su enfoque , y Whittaker está listo para ello.

“Espero que salga duro y agresivo desde el primer segundo hasta el último. Y me he preparado en consecuencia. Me he preparado para la pelea más difícil de mi vida, para comenzar extremadamente duro, como correr a toda velocidad durante los primeros 5 a 10 minutos, pero también para prolongar la pelea durante los cinco (rounds). Estoy listo para correr a toda velocidad durante 25 minutos si es así, y voy a la guerra”.

Chimaev dijo que Whittaker sabe cómo perder, pero no lo hace. Si bien esa afirmación puede ser cierta, Whittaker la toma como motivación.

“La experiencia. Soy bueno en lo que hago. Soy un peleador diferente a los que él ha enfrentado antes, y supongo que tal vez el hecho de que sé perder me da fuerza, me da una razón por la que no me gusta estar allí, por la que no quiero que esa sea mi realidad. Es horrible, así que voy a salir y darle una muestra de ello”.