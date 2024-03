Robert Whittaker: «UFC no amaba a Sean Strickland como campeón»

Dricus Du Plessis abrió la votación a los fanáticos sobre contra quién debería pelear a continuación, y Robert Whittaker intervino.

El campeón de peso mediano Du Plessis (21-2 MMA, 7-0 UFC) preguntó a los fanáticos si debería resolver su rencor con Israel Adesanya a continuación, o revertir las cosas con Sean Strickland , a quien destronó en una cerrada victoria por decisión en UFC 297 .

Los fanáticos votaron a favor de Strickland (28-6 MMA, 15-6 UFC), quien recientemente ha estado haciendo campaña para una revancha inmediata con Du Plessis . Pero, considerando la naturaleza controvertida de Strickland, Whittaker duda que UFC esté de acuerdo.

«No lo sé, amigo, yo. Llámame, vagabundo. Puedo verlos haciendo esa pelea con Izzy debido a la mala sangre entre ellos, debido a Sudáfrica y toda esa historia.

“Realmente no puedo imaginar que UFC apoye a Strickland nuevamente. Para empezar, no creo que lo amaran como campeón, así que no creo que realmente estén buscando esa revancha. No sé.»

Whittaker (25-7 MMA, 16-5 UFC) sufrió una derrota por nocaut técnico ante Du Plessis en UFC 290 en julio pasado, pero se recuperó con una actuación impresionante sobre Paulo Costa en UFC 298 . El ex campeón cree que Adesanya (24-3 MMA, 13-3 UFC) obtener la próxima oportunidad por el título lo beneficia, ya que está considerando una próxima pelea con Strickland.

«Tengo la esperanza de que Dricus atrape a Izzy en cierto sentido, sólo para poder luchar contra Strickland».