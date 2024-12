Robert Whittaker piensa en cambiar a peso semicompleto

El ex campeón de peso mediano de UFC, Robert Whittaker, ha cerrado firmemente la puerta a la posibilidad de regresar al peso welter, pero ha dejado otra puerta entreabierta…

Whittaker comenzará el nuevo año después de sufrir una aplastante derrota, tras ser sometido en la primera ronda por un brutal golpe en la cara a manos de Khamzat Chimaev en Abu Dhabi el pasado mes de octubre.

Si bien las victorias a principios de año sobre Paulo Costa e Ikram Aliskerov acercaron al australiano a una oportunidad de recuperar la corona de las 185 libras, «The Reaper» ahora está fuera de la conversación sobre el campeonato por el momento.

Y cuando regrese en 2025, parece que Whittaker está considerando la posibilidad de insertarse en otro.

Durante un episodio reciente de su podcast MMArcade, Whittaker señaló que no está en sus planes volver al peso welter (la división en la que tuvo un récord de 3-2 bajo la bandera de la UFC antes de cambiar al peso mediano). Sin embargo, un ascenso podría serlo.

“Yo no bajaría. No puedo bajar. Todavía estoy jugando con la idea de subir a peso semicompleto. Soy un tipo grande, mucho más grande de lo que la gente cree. No lo sé”.

Si Whittaker cumple con su promesa, estará persiguiendo a un hombre al que anteriormente perseguía en la categoría de 185 libras.

Después de una breve temporada en el trono de peso mediano, Alex Pereira se aseguró la gloria en dos divisiones en apenas su segunda pelea en peso semicompleto. Desde entonces, ha defendido el oro en tres ocasiones en 2024, consolidándose como una de las principales estrellas de la promoción.