El ex campeón del peso medio de la UFC, Robert Whittaker, ha dado su opinión sobre cómo se desarrollaría una pelea entre los contendientes del peso welter, Khamzat Chimaev y Colby Covington.

Durante una reciente aparición en Submission Radio, Robert Whittaker, número uno de las 185 libras, dio su opinión sobre cómo se desarrollaría un choque entre Covington y Chimaev.

«Si lo miramos desde el punto de vista mediático, creo que será un espectáculo… el circo completo», dijo Whittaker. «Estilísticamente, en cuanto a la pelea, creo que es una pelea terrible para Colby. Terrible. Porque, usted vio con Usman que cualquier persona Colby no puede simplemente lograr los derribos y se convierte en una pelea de kickboxing, una pelea de pie»

«Creo que Covington es grande en lo que hace, pero no es un kickboxer, no es un golpeador de oficio. Eso no es algo natural para él. Su estilo de presión y de lucha es lo que le resulta natural. Khamzat puede contraatacar a Colby«, continuó Whittaker. «Es un tipo grande con un gran alcance y una gran extensión. Y su golpeo no es nada ridículo, pero está armado a un alto nivel… Creo que Khamzat, para Colby, es un mal emparejamiento«.

Chimaev apuesta claramente por llevar a buen puerto la predicción de Whittaker. Después de ascender al top 5 con su victoria sobre Burns, «Borz» llamó a Covington en Twitter.