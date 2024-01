Robert Whittaker: «Du Plessis lo quería más que Strickland»

Robert Whittaker no está de acuerdo con la idea de que exista controversia en torno al cartel principal de UFC 297.

Dricus Du Plessis (21-2 MMA, 7-0 UFC) superó a Sean Strickland (28-6 MMA, 15-6 UFC) por decisión dividida para reclamar el título de peso mediano el sábado en el Scotiabank Arena de Toronto.

Personas como el CEO de UFC, Dana White, y Joe Rogan hicieron que Strickland ganara, pero Whittaker anotó los rounds 2, 3, 4 y 5 para Du Plessis. Le da crédito a Du Plessis por sobrevivir a Strickland en una batalla que dejó a ambos luchadores marcados.

«No sé por qué es controvertido. He visto a muchos otros peleadores e incluso al propio Dana White decir que no creía haber ganado la pelea. En mi opinión, pensé que ganó la pelea. No me gusta difuminar las líneas, pero felicitaré a Dricus porque así lo quiso. … Dije que es un tipo grande y fuerte, y que es muy difícil pelear con él.

“Pero una de sus cosas es que sale con su escudo. Él no va a desaparecer. Él no se rendirá. Tendrá que dejar ese octágono en camilla, y eso es exactamente lo que hizo. Eso es exactamente lo que mostró. Felicitaré al nuevo campeón porque lo quería más”.

La derrota más reciente de Whittaker (25-7 MMA, 15-5 UFC) fue ante Du Plessis por nocaut técnico en UFC 290 en lo que se consideró una gran sorpresa. El ex campeón admite que subestimó a Du Plessis.

“Al ver esa pelea de él, me di cuenta de que no me había preparado adecuadamente para él. No le di el respeto que merecía. Entiendo que era un luchador duro y duro, pero no creo que entendiera lo duro, fuerte y hambriento que era en realidad, y respeto por eso. No volveré a cometer ese error”.