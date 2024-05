Robert Whittaker confía en que manejará la lucha de Khamzat Chimaev

El ex campeón de peso mediano de UFC, Robert Whittaker, no tiene miedo de pelear en el suelo con Khamzat Chimaev cuando es necesario.

Whittaker (25-7 MMA, 16-5 UFC) se enfrenta a Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) en el evento principal de UFC on ABC 6 el 22 de junio en Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita.

Chimaev ha atacado a numerosos luchadores en el suelo, incluido Kamaru Usman en el primer asalto de su pelea en UFC 294. Sin embargo, Whittaker no cree que Chimaev pueda hacerle lo mismo.

«Definitivamente tiene un juego de jiu-jitsu muy sólido, pero lo combina muy bien con su lucha libre. Creo que mucha gente no está preparada para la mezcla de los dos, lo que lo hace realmente parecido a las MMA.

“Utilizándolo contra la pared, usando su fuerza con sus largos brazos y su alto cuerpo para impulsar su plan de juego en la cerca, para empujarlo al suelo. Si bien definitivamente creo que es peligroso allí, he estado luchando toda mi vida. Tengo mucha, mucha confianza en mis propias habilidades. Incluso si fuera un formato puro de lucha libre y jiu-jitsu, me defendería si no obtuviera una W de esa manera también”.

Dado que su pelea es una pelea principal de cinco asaltos, Whittaker sabe que tiene la ventaja allí. Pudo sobrevivir dos veces al medallista de plata olímpico Yoel Romero en peleas de campeonato.

«Definitivamente creo que el objetivo, al igual que el de todos mis otros oponentes, es simplemente salir y pelear mi pelea. Se trata de salir e imponerle mi plan de juego y ver cómo se adapta a mí porque creo que traigo un arsenal de habilidades para las que él no está preparado. Creo que el camino más seguro hacia la victoria es entrar allí, obviamente no aprovechar sus puntos fuertes, que es no participar en la lucha libre pero no tenerle miedo.

“Puedo luchar con los mejores y lo he demostrado y probado. Voy a entrar allí y voy a pelear mi pelea. Voy a pelear una pelea de pie. Voy a ver adónde va. Voy a alargarlo. Es una pelea a cinco asaltos. He estado en muchos de esos y no puedo dejar de hacerlo, así que veamos cómo va esto”.