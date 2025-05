El ex campeón de peso medio de la UFC, Robert Whittaker, cree que Belal Muhammad es el único culpable de su derrota en el evento principal del UFC 315.

Muhammad (24-4 MMA, 15-4 UFC) perdió su título de peso welter de la UFC en su primer intento de defensa el sábado por la noche, siendo superado en cinco asaltos por Jack Della Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC).

«Recuerda el nombre» llegó a la pelea como gran favorito, en parte porque Della Maddalena había mostrado previamente debilidades en su defensa del derribo contra rivales como Bassil Hafez y Gilbert Burns.

Muchos aficionados esperaban que Muhammad se apoyara en su ventaja en el agarre, pero en su lugar optó por golpear a «JDM» durante cinco asaltos, una estrategia que al final resultó contraproducente.

«Esperaba más derribos», dijo Whittaker en su podcast de MMArcade.

«Cuando mezcló el golpeo para traer a Jack sobre él, para mezclar en sus golpes, fueron limpios cada vez. Creo que sus dos únicos derribos fueron más o menos desde la lona abierta, atrayendo a Jack hacia él. ¿Por qué no vimos más de eso?»

«No puedo dejar de sentir como Belal estaba tratando de demostrar un punto en la pelea de pie con Jack durante los tres primeros asaltos. Si ese es el caso, eso es ridículo. Jack es increíble en ese boxeo a media distancia. Uno de mis caminos hacia la victoria para Jack era abrazar la pelea de perros y hacer pagar a Belal cada paso que daba hacia delante y cada vez que se alejaba, cosa que Jack hizo increíblemente».

Durante su ascenso a la cima de la división del peso welter, Muhammad se hizo famoso por su estilo de alta presión, construido en torno a un implacable grappling. Este enfoque se hizo evidente en sus victorias sobre golpeadores de élite como Stephen «Wonderboy» Thompson, Vicente Luque, y en su victoria por el título sobre Leon Edwards en el UFC 304.

«Lo que llevó a Belal al título y lo hizo campeón fue el hecho de que podía golpear, golpear, disparar, golpear, golpear, golpear», dijo Whittaker.

«Él no es Gilbert Burns en el suelo. No es un tipo que cuando te pone de espaldas, va a empezar a trabajar esas sumisiones difíciles, y estás en una situación muy peligrosa. Él es sólo ese juego. Él es que golpear, golpear, disparar, golpear, golpear, disparar, y no vimos eso «.