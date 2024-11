NXT acaba de realizar un programa especial en la 2300 Arena en Filadelfia, Pensilvania, antes conocida como la ECW Arena. En él estuvieron grandes nombres de la icónica y extinta compañía de lucha libre extrema como Rob Van Dam o Bubba Ray Dudley. A falta de cualquier información en otro sentido, parece que solo fue una ocasión particular para seguir promocionando la nueva era del territorio de desarrollo así como al mismo tiempo rendir tributo a una época legendaria.

► NXT 2300, ¿un evento anual?

Aún así, el manager y «ayudante» de Ava, la Gerente General, Robert Stone pide a WWE que sea un evento anual:

«Mi primer evento en vivo para TNA fue en 2010 (en el 2300 Arena) contra Rhino, así que, fíjate, 14 años después, todavía me está golpeando con su Gore en el mismo edificio. Fue genial ver a muchos viejos amigos. Dawn Marie es de mi ciudad. Soy amigo de Francine, Nunzio, los Dudleys. Gente con la que he trabajado, con la que he viajado. Verlos nuevamente y también verlos recibir su merecido reconocimiento, regresar al edificio y obtener algo de exposición. Fue una noche realmente genial y espero que sea algo que tal vez suceda anualmente.

«Fue un show tan exitoso que creó mucho entusiasmo, creo que los fanáticos quedaron satisfechos. No fue una decepción. A veces te emocionas con algo, lo ves y piensas: ‘Oh, no fue tan bueno.’ Esto fue fenomenal. Fue un gran episodio. El público estuvo encendido toda la noche. La gente obtuvo lo que pagó y me dejó queriendo más. Creo que a todos los demás también.»

El próximo evento premium de NXT va a ser Deadline, que está programado para el 7 de diciembre.