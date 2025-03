Robert Stone: «No hay campeonatos en EVOLVE»

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, WWE, empresa que compró EVOLVE, reconocida y pequeña compañía de lucha libre independiente, volverá a reactivar la empresa. De hecho, ya ha grabado varios episodios y hasta una réferi de WWE, Jessika Carr, luchará allí.

Esto, según se ha podido conocer de distintos reportes que hay de las grabaciones ya adelantadas. Recientemente, el reconocido Robert Stone, también conocido como Mr. Stone en NXT, y quien será parte de este nuevo show, que llevará oficialmente por nombre WWE EVOLVE y que se estrena en la noche de mañana 05 de marzo de 2025, habló en el video podcast Muscle Memory acerca de si habrá campeonatos en la que podría considerarse la nueva marca de WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Robert Stone revela que todavía no se ha hablado de campeonatos en WWE EVOLVE

«Por ahora, con todo lo que se ha grabado y lo que se emitirá en las próximas semanas, aún no hay campeonatos. Siento que, en algún momento, los luchadores tienen que competir por algo. Creo que habrá algún tipo de campeonatos o títulos en juego, pero todavía no se ha llegado a ese punto. No creo que haya prisa por hacerlo.

«¿Cómo entrarán en juego los títulos? Creo que, por ahora, se están presentando talentos, se están introduciendo personajes y los fanáticos están conociendo el producto y el formato del show. Pero sí, en algún momento tenemos que luchar por algo, ¿verdad? Así que creo que los títulos definitivamente entrarán en escena. También me da curiosidad ver si los WWE ID Titles estarán presentes en el show de EVOLVE, porque eso es emocionante, el hecho de que esos títulos se defiendan en distintos eventos y promociones».