Robert Stone ha ejercido y ejerce en WWE como mánager o comentarista, en TNA como luchador o figura de autoridad, y quiere más.

Media day promoting @ThisIsTNA Against All Odds this Friday!!!

Camino a regresar al cuadrilátero para enfrentar a Santino Marella en Against All Odds, el exRobbie E le dice esto a Denise Salcedo:

“Quiero hacerlo todo. No me molesta hacer malabares con muchas cosas. Quiero hacer diez cosas a la vez. Quiero estar ocupado. Quiero ser alguien que trabaja duro. Así soy y eso es lo que me gusta hacer. He disfrutado mucho estar en la mesa de comentaristas este último año. Es algo nuevo para mí. Peter Rosenberg y yo estamos comentando EVOLVE cada miércoles por la noche en Tubi, y lo he disfrutado mucho. Obviamente, todavía es algo relativamente nuevo para mí. Así que quiero seguir creciendo en eso, mejorar, y tener más oportunidades en ese ámbito.

Pero sí, eso es todo. Seguir ocupado, intentar marcar todas las casillas, hacer de todo y aprender de todo. Si está relacionado con nuestra industria, quiero saber hacerlo. Quiero saber cómo servir carne en el catering del almuerzo. Quiero ser capaz de hacerlo todo. Así que, si tiene que ver con la televisión y la lucha libre, cuenten conmigo.”