Robert Roode estará en Monday Night Raw

Robert Roode tuvo su último combate televisado durante el episodio de SmackDown del 1 de abril del año pasado, cuando compitió en la batalla campal en memoria de André el Gigante, con victoria de Madcap Moss. A partir de allí, ho ha sido visto en pantallas, y tras luchar por última vez contra Omos en un combate no televisado, se conoció de que fue sometido a una doble cirugía a raíz de una lesión en el cuello, sin que se conozca un tiempo estimado para su regreso al ring.

Sin embargo, la noticia que trascendió en los últimos días fue el hecho de que el ex Campeón NXT se encontraba en Detroit para trabajar como productor en SummerSlam, evento que se llevó a cabo en dicha ciudad el pasado sábado.

► Robert Roode trabajará como productor en WWE RAW

En una actualización sobre lo acontecido con Robert Roode, Sean Ross Sapp señaló vía Fightful Select que el ex Campeón NXT estará en RAW esta semana. Dicho esto, lo más probable que no lo veamos en pantallas, a menos que surja alguna historia tras bastidores que haga notoria su presencia. La misma fuente agregó que no formó parte de SummerSlam, pero estuvo «aprendiendo» el oficio en el reciente evento premium.

«Se espera que Bobby Roode entre bastidores en Minneapolis trabaje como productor. No estaba en las hojas de ejecución de SummerSlam, y es probable que haya estado preparándose.«

Robert Roode tiene mucha experiencia que podría compartir tras bastidores, mientras continúa con su proceso de recuperación de una lesión que ya lo tiene fuera de acción por más de un año. Se desconoce cuándo veremos nuevamente al ex Campeon NXT en el ring, pero ciertamente el papel de productor podría venirle preciso, cuando decida colgar los botines.