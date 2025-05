Robbie Lawler aclara estatus de su carrera

Robbie Lawler, el que pronto será dos veces miembro del Salón de la Fama de la UFC, aclaró recientemente su situación actual en relación con el grupo de pruebas antidopaje de la UFC.

Durante una aparición en el podcast Pound 4 Pound, el ex campeón del peso welter de 43 años fue preguntado sobre su inclusión en el grupo de pruebas tras su retirada en 2023. Lawler confirmó que sigue sometido a controles antidopaje, pero recalcó que esto no indica que tenga planes de regresar.

Lawler sigue entrenando en el Kill Cliff FC de Florida, donde fue sometido a un control durante una sesión con varios otros peleadores presentes. Explicó:

«Me hicieron la prueba en un momento en el que había un montón de gente en el gimnasio, así que me dijeron: “Oh, parece que le han hecho la prueba a Robbie”. Y yo dije: ‘Sí, pero yo también me hice la prueba hace meses. Meses antes de eso.’ Sí, todavía estoy allí haciéndome la prueba. Pero estoy retirado. Estoy en la piscina».

Esta declaración proporciona claridad para los fanáticos de Lawler, quien se retiró con una victoria sobre Niko Price en UFC 290 en julio de 2023. Concluyó su carrera con un récord de 30-16, ganando el título de peso welter en 2014 y defendiéndolo dos veces. Su última pelea fue un nocaut en 38 segundos, un final apropiado para una carrera llena de historia.

Al reflexionar sobre su decisión de retirarse, Lawler compartió que fue una elección personal:

«Lo decidí yo. Nadie puede decirme lo que tengo que hacer, yo soy así. Nadie puede decirme, tengo que decidir, no me empujéis en ninguna dirección porque voy a pelear».

Reconoció los retos de la recuperación y las exigencias físicas del entrenamiento, señalando:

«La recuperación, es difícil recuperarse. ¿Puedo seguir haciéndolo? Sí, todavía puedo hacerlo, pero quiero ser egoísta, de verdad, porque eso es lo que es. Es egoísta».

Lawler será incluido en el Ala Moderna del Salón de la Fama de la UFC el 26 de junio, durante la Semana Internacional de la Pelea. Anteriormente fue inducido en 2023 por su icónica pelea contra Rory MacDonald en UFC 189.

Cuando se hizo el anuncio en el UFC 313 el pasado mes de marzo, Lawler se permitió sentir el momento mientras se proyectaba un vídeo de homenaje. Comentó:

«Definitivamente disfruté de todo, pero lo que diré es que nunca me permití hasta justo ahí al final, cuando todas esas palabras amables, todas viniendo a la vez ahí». Y continuó: «Si lo piensas, nunca me había permitido tener altibajos. Oye, felicidades. Eres increíble’. Vale, sí. Pero tenerlo, como, oh m*erda, y luego el flash de mi carrera todo en, como, un lapso de tres minutos, fue mucho para manejar. Definitivamente me conmovió»