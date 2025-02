Rob Van Dam sorprendió al canjear el Maletín de Money in the Bank y tener una Extreme Rules Match ante John Cena el 11 de junio de 2006, en el evento premium ECW One Night Stand 2006. Allí, RVD logró ganar el Campeonato WWE, título que tuvo durante 21 días.

Sin embargo, en dicho combate, Edge, hoy conocido como Adam Copeland en AEW, apareció para atacar con una tremenda lanza a Cena, lo que le dio la posibilidad a RVD de ganar el combate con cierta ayuda. Y eso no le gustó a Rob Van Dam.

► RVD dice que se sintió insultado por WWE y Edge cuando ganó el Campeonato WWE al vencer a John Cena

«Ahora entiendo el panorama general de todo, porque eso es lo que haces cuando eres mayor. Pero esa noche, hubiera preferido que Edge no saliera. Hubiera preferido vencerlo por mi cuenta. Me sentí algo insultado. Sentí que era otra muestra de que no confiaban en ECW o pensaban que ECW necesitaba algo más. Así que mi ego quedó un poco afectado por eso».