Rob Van Dam: «Visitar WWE NXT es realmente genial»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Rob Van Dam apareció en NXT durante el programa del 29 de octubre y lo hará también el 6 de noviembre en la 2300 arena, la antes llamada ECW Arena, después de haberle dicho a Ava, la Gerente General, que le gustaría formar parte de esa próxima experiencia. Así mismo, al final del show hizo otra aparición mientras peleaban Wes Lee y Je’Von Evans. Tener a «The Whole F’N Show» siempre es una delicia para los talentos y los fanáticos.

🤔 🤔 🤔 @WesLee_WWE and @WWEJeVonEvans just can’t stop fighting, but Rob Van Dam has an idea to get things back in check next Wednesday in Philly! 👀 @TherealRVD #WWENXT pic.twitter.com/2LLkdM0kbm

— WWE (@WWE) October 30, 2024