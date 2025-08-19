Rob Van Dam: «WWE está jod***** a Karrion Kross»

Karrion Kross y Scarlett ya están fuera de la WWE. Al final, no renovaron sus contratos. La hubo durante meses y continúa la polémica con sus salidas. En esta ocasión, queremos conocer lo que piensa Rob Van Dam.

“Es un tipo increíble, desde mi experiencia personal, un gran tipo. Y también es muy popular. No sé sobre paralelismos. No reconozco los paralelismos de los que tal vez se habla. No lo sé. Excepto… ya sabes, cuando yo estaba en WWE, yo era el tipo que los fans sentían que la oficina no veía: ‘Me están reteniendo. Todos los demás avanzan.’ Parecía que todos tenían un cartel de RVD. Con él, entiendo que vendió la mayor cantidad de camisetas online.

“Cuando yo estaba allí, siempre se hablaba de que había un tipo en la oficina que decía: ‘No, Rob no es el indicado.’ Y quien fuera ese tipo — [tos] Triple H [tos] — tenía suficiente influencia como para que otros se alinearan y siguieran esa decisión. En ese sentido, puedo ver paralelismos, porque él definitivamente parece que, sin importar su popularidad, no están capitalizando con él, y ahí está el tema.”

“También parece — por lo que pude ver — que realmente lo están jodiendo. Y no sé por qué. No tengo idea de qué se trata. Pero vi que dijo que su contrato había vencido y le ofrecieron una renovación, pero tenía 24 horas para responder, y no respondían a ninguna pregunta sobre eso. Eso automáticamente suena a que lo están jodiendo.”

“Quiero decir, ya estoy tratando de pensar: ¿hay factores posibles que no consideramos? Tal vez tuvo que ser 24 horas porque se iban al extranjero. Y si él iba a seguir en el calendario y no cambiar nada, necesitaban que firmara porque ya estaba fuera de contrato. Estoy intentando pensar en posibilidades que los que piensan de forma básica no considerarían. Tal vez había una razón porque no quería tiempo libre o algo así. No lo sé, pero suena a que no… no están accediendo a su demanda percibida. Y ahí es donde entra la conversación profunda.”

“Yo estuve en esa posición, siempre hay gente, ya sabes. ¿Estaba R-Truth en esa situación? ¿Es la excepción? Porque le decía a Katie — no para favorecer ni criticar a ningún talento en particular, sino solo tratando de tener la mente lo más abierta posible. Porque ciertamente veo la situación diferente ahora que cuando yo estaba en las botas de lucha y sentía que me estaban reteniendo. Ahora, con una perspectiva más amplia, lo veo así: si legitimas la posición del tipo que no te ve allí, entonces, ya sea personal o de negocios, sigue siendo negocio y es válido. Y ese tipo ciertamente tiene la posición para tomar esas decisiones.”