GCW tuvo que cancelar una próxima aparición del luchador de AEW Ricky Starks y su dueño, Brett Lauderdale, comentaba: «Es una situación extraña porque Ricky Starks es un contratista independiente. Esta es toda una conversación sobre la lucha libre que, algún día, será puesta a prueba y algo sucederá porque, en teoría, un contratista independiente es independiente y puede trabajar donde quiera. En la lucha libre, estos contratistas independientes no parecen ser tan independientes. Están a merced de un empleador, lo que hace que parezca que son empleados».

We have just been informed that Ricky Starks has been pulled from all upcoming GCW appearances including his announced match on 12/14 in Los Angeles, his unannounced match on 12/28 in Seattle and his unannounced match on 1/19 at The Hammerstein Ballroom. pic.twitter.com/MygHHgmWAI — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) November 27, 2024

► ¿Un sindicato no ayudaría?

Cuando se dan situaciones como esta nos preguntamos: ¿un sindicato podría resolver las cosas? Es imposible saberlo a día de hoy pues si bien durante décadas se ha hablado de formar una unión que vele por los derechos de los luchadores nunca ha terminado de suceder. Además, hay quienes piensan que no sería una solución a nada, como es el caso de Rob Van Dam:

«No diría que me disgustan los sindicatos. La mayoría de las veces, cuando tengo discusiones sobre sindicatos, tienen que ver con mi negocio, mi industria, en la que he estado durante unos 35 años. No veo que un sindicato sea algo bueno ni que funcione de manera cohesiva con la lucha libre profesional. Nunca lo he entendido. Todavía no lo entiendo. Así que no soy fan de eso, y cuando se trata de luchadores queriendo un sindicato, no lo entiendo. Así que definitivamente no estoy a favor de los sindicatos». RVD añade que la lucha libre es una forma de entretenimiento inherentemente única, por lo que no se puede comparar con sindicatos de actores: «La lucha libre profesional es algo tan raro. Tienes que pensar cuántas personas de la población van a ser luchadores profesionales. No muchas. Cuando lo miras, lo pequeña que ya es la entidad de la lucha libre profesional, y luego quieres imponer demandas a la lucha libre, no, solo quieres imponer demandas a la única gran compañía«.