Rob Van Dam, Triple H y un riesgo mal calculado

La primera Elimination Chamber de WWE tuvo lugar durante el evento Survivor Series 2002. En ella, Shawn Michaels derrotó a Triple H, Chris Jericho, Rob Van Dam, Booker T y Kane para ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Durante el combate, RVD aplicó su Frog Splash a HHH saltando desde lo alto de la jaula y, accidentalmente, golpeando la tráquea de «The Game», por lo que este tuvo que salir del combate en camilla. Así lo recuerda «The Whole F’N Show»:

“En ese momento, no parecía un gran riesgo. Pero eso tal vez fue porque el riesgo era más para mi objetivo — poner en riesgo su seguridad más que la mía, en retrospectiva. Porque para mí, estaba allá arriba, alto, pero esa parte no es tan aterradora ni tan arriesgada. Sé que la gravedad me va a llevar hacia abajo, era solo cuestión de cuánto impulso dar hacia adelante. No sabía cómo calcular eso. No había resorte; era una superficie sólida, y además, desde esa altura no sabía si iba a salir más lejos solo por tener el cuerpo más extendido. Y, en retrospectiva, fue un riesgo que… fue lo suficientemente riesgoso como para cagarla.

No fue idea mía, pero definitivamente no estoy tratando de desviar la culpa. Pensé que podía hacerlo. Y cuando estuve ahí arriba, intenté ponerme de pie. Y fue como, ‘Bueno, no puedo estar completamente erguido, tengo algo encima de la cabeza’. Y aunque no necesito estar completamente de pie para hacer el frog splash en la esquina — muchas veces lo hago desde una posición agachada y no me levanto por completo. Pero estar encorvado y con eso encima, sentí que ni siquiera podía levantarme sin golpearlo y arruinar mi movimiento, mi impulso, mi dirección, todo.

Así que quería lanzarme hacia adelante, pero no quería pasarme. Y sí, lo calculé mal, y cuando caí, mi espinilla le pegó en el cuello. Y no creo que en ese momento supiera… o sea, sabía que probablemente no fue el frog splash más limpio. Pero aparte de eso, no entendí de inmediato lo que había pasado. Y no recuerdo en qué momento me di cuenta de que lo había lastimado.”