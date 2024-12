Rob Van Dam tampoco se ve siendo comentarista

Siempre es interesante que un gran luchador de WWE se una a la mesa de comentaristas para seguir desplegando su talento desde otra perspectiva. Pero no siempre se da la oportunidad. Los motivos pueden ser varios pero a veces es tan simple como que la persona no quiere desempeñar ese rol. Por ejemplo, The Undertaker decía recientemente:

«No había absolutamente ninguna posibilidad de que alguna vez me dedicara a la narración o comentarista en WWE. Ellos la tienen peor que nadie. Lo curioso es que, aunque mucha gente no lo sabe, había dos lugares realmente buenos para ver el show: en la Posición de Gorila junto a Vince McMahon o en el camión de producción escuchando a Kevin Dunn comunicarse con su equipo de producción televisiva».

► Sin comentarios

Y lo mismo para Rob Van Dam, como «The Whole F’N Show» expone en un episodio reciente de su podcast 1 Of A Kind with RVD:

«Tengo algo de interés en ayudar, la verdad. Katie [Forbes] y yo estábamos hablando de eso antes. Nunca pensé que lo tendría, pero como dije, si alguien no está completamente perdido y simplemente se trata de señalar cosas que veo que podrían mejorar, eso ya lo hago todo el tiempo. Así que podría verme haciendo eso, especialmente con esa vibra de bienvenida, como ‘siempre eres bienvenido aquí.’ Eso realmente anima también, me hace sentir, ‘Quizás podría verme algún día echando una mano de esa manera, haciendo eso.’ Pero antes no podía verlo, y ahora sí. Katie dijo que quiere verme como comentarista. Yo le dije: ‘Todavía no puedo verme en eso.’ No puedo imaginarme actuando como si estuviera realmente emocionado por algo que estoy viendo y que no me emociona en absoluto. No creo que eso sea para mí«.

¿A qué luchador te gustaría ver siendo comentarista?

