Rob Van Dam quiere escribir una autobiografía

«Ronda Rousey, miembro del Salón de la Fama de UFC y estrella de la WWE, lanzará una segunda autobiografía el próximo año. El libro llevará por título Our Fight, siguiendo su obra de 2015 titulada My Fight. Rousey ha firmado con Hachett Book Group para publicar el libro en la primavera de 2024«. No hace mucho, confirmamos en SUPERLUCHAS que Ronda Rousey está preparando su segundo libro. Siempre es interesante que las luchadoras y los luchadores cuenten de primera mano todo sobre sus vidas y carreras.

► La autobiografía de Rob Van Dam

Y eso podría hacer también próximamente Rob Van Dam, quien tiene muchísimo más que contar que The Baddest Woman of the Planet, pues sus tiempos en las cuerdas se extienden a más de tres décadas. Todavía no se puede decir que la esté escribiendo pero durante una reciente entrevista con Denise Salcedo expresaba su deseo de escribir una autobiografía.

«La autobiografía. Probablemente unas cuatro o cinco veces al año, se me acercan personas y me preguntan si alguna vez he considerado hacerlo, son escritores o han escrito el libro de alguien más o algo así. Sí, siempre he pensado y planeado escribir un libro, he pasado por diferentes etapas de desarrollo. Me he reunido con agentes literarios, he considerado tener un escritor fantasma en lugar de escribirlo yo mismo porque me gusta escribir, pero ¿lo lograré? [encoge los hombros] ¿Cuáles son las otras ventajas de tener un escritor fantasma y es la publicación independiente igual de buena hoy en día?

«De todos modos, es algo que si no hago, espero que alguien encuentre mis registros con toda la palabrería que agregan. Pero si no lo hago, es simplemente porque nunca encontré el momento adecuado. Como dije, estaré aquí hasta al menos los 150 años. Eso está cerca de la parte superior de mi lista de cosas por hacer, es algo en lo que trabajo ahora, no con la misma pasión que cuando estaba en la parte superior de mi lista, pero tengo una gran cantidad de historias que nadie ha escuchado«.