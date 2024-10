Rob Van Dam podría aparecer en NXT este martes

Rob Van Dam, conocido por su estilo de alto vuelo y su gran base de seguidores de sus días de luchador en ECW y WWE, ha estado haciendo apariciones esporádicas en eventos de la WWE en los últimos meses, gracias a su actual contrato de leyendas con la compañía. Aún no está retirado oficialmente, pero tampoco hay indicios para que luche en la compañía que fue su casa en la década del 2000.

► RVD podría anticipar un futuro combate en WWE

Según inforó recientemente Fightful Select, RVD está presente en el WWE Performance Center solo unos días después de que se llevó a cabo el evento premium en vivo de Halloween Havoc. Se desconoce el rol que tendrá y si aparecerá o no en pantallas.

«El miembro del Salón de la Fama WWE, Rob Van Dam, está entre bastidores en el NXT de esta noche en el WWE Performance Center».

La presencia de RVD en NXT ha provocado especulaciones inmediatas, especialmente después de que Je’Von Evans expresó públicamente su deseo de enfrentar a la leyenda, y solo una semana antes de que el programa se lleve a cabo en la ex ECW Arena, en lo que promete ser un programa especial. Dicho esto, no se descarta de que la presencia del miembro del Salón de la Fama WWE podría indicar un futuro combate en el ring, posiblemente con Evans; no obstante, su presencia también podría ser para promocionar el programa del próximo martes.

RVD sigue siendo una de las figuras más influyentes de la lucha libre, gracias mayormente a su paso por la ECW, así como sus múltiples campeonatos de la WWE. El miembro del Salón de la Fama WWE no ha luchado para la compañía desde el 2014.