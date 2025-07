Rob Van Dam no ve a CM Punk como un hipócrita

El pasado fin de semana, durante el Kickoff Show del evento premium Night of Champions 2025, vimos cómo CM Punk, de manera totalmente inesperada, se disculpó en estos términos con el pueblo de Arabia Saudita por un tuit suyo del 2019, en donde insultó a The Miz y al acuerdo que WWE mantiene con el mencionado país:

«Este tipo quiere que me disculpe por un tuit grosero que escribí hace seis años. Oye, en serio, no tuvo absolutamente nada que ver con Arabia Saudita. Me desperté de mal humor y escribí un tuit grosero sobre The Miz. Ya me disculpé con The Miz. Y señor, ¿cómo se llama usted? Muhammad. Muhammad, le pido sinceramente disculpas. Y amo Arabia Saudita».

► Para RVD, CM Punk ha madurado

La decisión de CM Punk de viajar a Arabia Saudita para luchar en WWE Night of Champions no estuvo exento de polémica, luego de la crítica pública que hiciera hace unos años, y que motivó a que algunos fanáticos o periodistas lo consideraran como un hipócrita. Sin embargo, otros como Ryback, sostienen que «no se vendió», afirmación que fue secundada por el miembro del Salón de la Fama WWE, Rob Van Dam durante la reciente edición de su podcast «One of a Kind», mencionando que Punk no entra en esa descripción, justificando su cambio de parecer.

«No lo considero hipocresía a menos que se haya hecho al mismo tiempo. La gente puede crecer. Su perspectiva puede cambiar. Si dijo algo hace 5 años, y ahora lo siente diferente. Eso no es ser hipócrita. Todos crecemos, nos sentimos diferentes. Digamos que eres un niño en la escuela y piensas que este chico es un idiota, y luego empiezas a hablar con él, descubres que es genial y se convierte en tu amigo. ¿Eres un hipócrita? No. Simplemente tienes más información ahora que antes, y por eso tu perspectiva ha cambiado».

Como era de esperarse, Triple H también salió al paso en torno a la participación de CM Punk en Arabia Saudita y su postura coincide con la de Rob Van Dam, elogiando el crecimiento personal de Punk desde su regreso a la WWE en Survivor Series 2023.