Rob Van Dam: «No me voy a retirar jamás»

Rob Van Dam no tiene una lucha desde abril de 2024. La última, de momento, fue cuando venció a Isiah Kassidy, Komander y Lee Johnson en un High Flying 4/20 Elimination Four Way en AEW Rampage.

Pero el veterano asegura que ni está retirado ni va a estarlo nunca durante una reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight:

«No, no creo que lo esté , y no creo que lo haga. Así es como me siento ahora mismo. Siento que, incluso si dejo de aceptar fechas para luchar, no haré un gran anuncio sobre mi retiro. Porque cuando los luchadores se retiran, al final terminan regresando de todos modos. ‘No, quiero una lucha más.’ Para mí, eso destruye por completo la credibilidad de los combates de retiro en la lucha libre.

Dudo que alguna vez sienta: ‘No, yo seré diferente. Nunca más quiero luchar. Ya terminé.’ Simplemente veo que seguiré fluyendo con la situación. Y algún día, cuando me pregunten si sigo luchando, quizás diga: ‘Han pasado seis años’, y luego termine teniendo otra lucha.

Siempre he dicho que quiero mantener mi valor alto y no desgastarme ni devaluarme. Muchos de mis compañeros valían mucho en su mejor momento, pero con el tiempo su valor disminuyó, no los contratan tanto, así que bajan sus precios y eso crea un efecto cíclico donde valen aún menos. Pero yo no voy a hacer eso. Prefiero que menos gente pueda pagarme hasta que deje de luchar, en lugar de seguir luchando hasta la tumba y que mi última pelea valga 5 dólares.»