Rob Van Dam fue inducido al Salón de la Fama de WWE en 2021 junto a Kane, Eric Bischoff, Molly Holly, The Great Khali o el legendario músico Ozzy Osbourne. El evento se realizó en el WWE Thunderdome el 30 de marzo pero fue emitido el 6 de abril. Todo ello debido a las complicaciones relacionadas con la Era Covid.

► Un agridulce momento histórico

Mientras hablaba recientemente en Wrestling Life with Ben Veal, «The Whole F’N Show» recordaba aquella ocasión:

«Fue muy validante ser considerado para ese Monte Rushmore de luchadores. Eso es algo que nunca me podrán quitar. Sentí que había subido a otro nivel, y ahora la gente me llama miembro del Salón de la Fama. Es algo muy prestigioso. Así que me sentí honrado. El hecho de que fuera durante la pandemia y no tuviéramos una multitud fue un poco decepcionante, después de haber ido al Salón de la Fama durante tantos años y ver esos discursos largos. Nos dijeron que nuestro discurso fuera de tres a cinco minutos después de escuchar [esos discursos largos]. Así que se sintió como cuando estaba en la secundaria, y todos los grados vendían M&M’s para pagar el viaje de fin de año, y luego, cuando finalmente eres un senior, te aprovechas de eso, pero para cuando lo hicimos, dejaron de llevarnos en barco a las Bahamas, y en su lugar nos estafaron porque solo fuimos a un parque de diversiones local. Eso me pasa a veces. Pero lo que pasa con el momento y el hecho de que no había gente allí, si has visto mi discurso, has visto como nueve minutos de él, pero en realidad todo duró 27 minutos, así que en teoría, tal vez me extendí 24 minutos más de los tres minutos que se pidieron. No escuché nada. Cuando regresé, dije, ‘Eso fue un poco largo, ¿verdad?’ No tenía idea hasta que vi todo que fue tan largo. Estás reaccionando a alguien subiendo y bajando el volumen con la respuesta. Tendré que entrar de nuevo».

