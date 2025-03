Rob Van Dam: «Me encanta Stephanie Vaquer»

Después de sus apariciones en NXT, el veterano Rob Van Dam se mostraba impresionado con el territorio de desarrollo de la WWE:

«Muchos luchadores verdes aún están haciendo cosas que no dominan en televisión en general. Eso es algo que yo detendría. No estoy diciendo nada específicamente sobre las chicas. Solo pensando en eso, puedo imaginar muchas cosas que podrían salir mal si las chicas no estuvieran listas. Estoy impresionado con los estándares, la ejecución y el nivel en el que están todos allí, en NXT, en comparación con otros productos de lucha libre que están en televisión.»

► Encantado con la marca y la campeona

Más recientemente, RVD volvía a aplaudir el trabajo de la marca en su pódcast, 1 Of A Kind With RVD:

«Todavía me gusta ver a ciertas personas. La chica de NXT… ¿cómo se llama? Se ve diferente y única, es realmente buena y llama mucho la atención. Realmente disfruto ver su trabajo. Tiene el cabello oscuro y creo que usa pintura en la cara.»

Pero además en esta ocasión señalando en particular a Stephanie Vaquer, la actual Campeóna de Norteamérica:

«Es realmente buena y diferente. La forma en que se mueve, la mentalidad que tiene cuando está ahí afuera y todo lo demás.»

«Arguably the biggest match in NXT history.» Stephanie Vaquer.

Giulia.

New York City. Who will leave #WWERoadblock as the best woman in #WWENXT?! TICKETS ON SALE NOW 🎟️: https://t.co/p7uCsiyN9h pic.twitter.com/jRI3SHCTqC — WWE (@WWE) March 5, 2025

Se desconoce si Rob Van Vam va a volver a aparecer en NXT después de haberlo hecho en el programa del 29 de octubre de 2024 y luego en el especial NXT 2300 pero sí que está confirmado de manera oficial que Stephanie Vaquer va a luchar contra Giulia, la presente Campeona NXT, en un combate título versus título en Roadblock 2025.

¿Te gusta tanto Stephanie Vaquer como a Rob Van Dam?