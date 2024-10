Rob Van Dam: «Karrion Kross y Scarlett me gustan»

Hoy, Karrion Kross y Scarlett están intentando sacar lo mejor de la facción The Final Testament con AOP y Paul Ellering. Por ahora, con bastante presencia en televisión pero sin demasiado éxito. Bobby Lashley prefiere que su ex oponente vaya por su propio camino.

► RVD aplaude a Karrion Kross y Scarlett

Leamos ahora qué piensa Rob Van Dam de ambas Superestrellas de WWE:

“Es un gran tipo, hablo por experiencia propia. Cuando llegué a IMPACT, no estoy seguro de qué ocasión fue, probablemente la segunda, en 2020 o algo así, Karrion Kross estaba allí solo un momento. Estuvo en los primeros shows, por un rato, y luego no sé si se fue a WWE o qué, no lo recuerdo, pero su novia, Scarlett, y Katie son muy buenas amigas, así que esa fue mi introducción a él. Definitivamente, se lleva dos pulgares arriba de RVD; son personas geniales, los aprecio y también respeto su esfuerzo. Cuando veo a alguien que todos le dicen, ‘Te van a impulsar al máximo, mírate’, y luego veo que les quitan esa oportunidad, y después veo cómo planean su próximo movimiento, y luego los veo obtener otra oportunidad, cuando sigo las trayectorias de luchadores así, tiendo a, no siempre, pero a ganarles un poco de respeto por su dedicación, porque yo he estado ahí. He pasado por pruebas de todo tipo, así que verlos pasar por esas pruebas y seguir adelante sin dejar que eso los destruya, y que una parte de protegerte de esa destrucción es no dejar que se te suba la fama mientras te dicen que eres la próxima gran cosa. Creo que hay que dejar al menos un espacio para el escepticismo, eso es lo que yo pienso», comenta el miembro del Salón de la Fama en 1 Of A Kind With RVD.

