Una de las más destacadas figuras de la lucha libre como lo es el Miembro del Salón de la Fama WWE, Rob Van Dam, recientemente se regó en elogios para el 16 veces Campeón Mundial en WWE, John Cena, quien llegó a ser considerado por Vince McMahon como el mejor luchador de todos los tiempos.

Lo hizo en la más reciente edición de su video podcast 1 Of A Kind With RVD, en donde RVD señaló que John Cena estaba en un nivel diferente, muy por encima de todos. Estas fueron sus interesantes palabras:

► RVD elogió a lo grande a John Cena

«Tengo que elogiar a John Cena por ser capaz de representar a la empresa de la manera correcta, compartiendo sus valores fundamentales y siendo alguien que nunca dijo que no a nada que se le pidiera.

«Alguien como John Cena fue un excelente soldado para la WWE. Podía promover su agenda, encarnar todos sus valores y eso es algo impresionante de tener. Es un soldado muy valioso que saldrá y promoverá sus valores, sean los que sean.

«Los fanáticos lo aman, es muy talentoso y creo que eligió ser ese soldado, mientras que yo tendría algunas reservas sobre ciertas cosas, que no iba a decir algo en televisión, que no iba a hacer algo, eso lo acepto que lo hacía.

«Decía que no cuando creía que algo me iba a hacer lucir estúpido y para mí mis propios valores eran más importantes para mí. Quería representarme a mí mismo, y así, en esta conversación, habría sido un líder, único en su tipo, no tenía un ejército».