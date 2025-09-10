Rob Van Dam: «Hice lo que quise y llegué a la cima»

Rob Van Dam recuerda sus luchas extremas en ECW, su título de WWE con John Cena y su ingreso al Salón de la Fama y habla de la filosofía de su carrera. Todo ello durante una reciente entrevista del ícono de la lucha libre en Talk To The Mike durante la Ottawa Comic-Con.
► En palabras de Rob Van Dam
Experiencia en Ottawa Comic-Con
-
“Bastante bien, amigo. Bastante bien. Hemos estado ocupados la mayor parte del tiempo. Llegamos temprano esta mañana y conocimos a muchos canadienses amables. Por supuesto, aprendí que muchos hablan francés.”
-
“Siempre disfruto estos eventos. Mi esposa Katie siempre quiere quedarse más tiempo, ahora quiere ver el canal y patinar sobre hielo.”
ROB! VAN! DAM! Getting to meet @TherealRVD was incredible! So happy he liked the art too! Thank you 🙏🏻 #robvandam #fanart @OttawaComiccon pic.twitter.com/zqVoWa3lis
— Tom 🇨🇦 (@TQSherwood) September 6, 2025
Su lucha más memorable
-
“La que más destaca de toda mi carrera es el combate que tuve con John Cena en One Night Stand.”
-
“No solo destaca porque vencí a John Cena y me convertí en campeón de WWE, que es la cima del negocio, sino porque todo lo que hice para llegar a ese punto fue importante.”
-
“Ayudé a traer de vuelta ECW a WWE. Hablé con Vince McMahon, le convencí de hacer este pay-per-view. La pasión por ECW nunca me dejó.”
-
“Cuando estaba en ECW como RVD, me sentía como un superhéroe. En WWE sentí que representaba algo diferente, un estilo diferente.”
-
“Toda mi carrera hasta ese combate fue preparación para él. Por eso es tan memorable: seguí mis principios, soy un no conformista y aún así llegué a la cima.”
Momentos extremos en ECW
-
“Nunca hice locuras como alambres de púas o explosiones, pero recuerdo un combate único que tuve con Sabu: un stretcher match. Pensé que esto abría la puerta a mucha creatividad: para perder, tenías que rodar en la camilla hasta el vestuario. Si caías antes de llegar a las cortinas, el combate continuaba.”
-
“Eso fue muy interesante porque tal vez era la primera vez que participaba en una historia continua que progresaba hacia algo más grande. Cada vez que volvíamos a televisión, la historia crecía. Ese combate con Sabu permitió que la construcción fuera significativa.”
28 YEARS AGO TODAY
Sabu defeats Rob Van Dam in a Stretcher Match
ECW: The Doctor Is In
August 3rd, 1996@TherealRVD | @TheRealSabuECW pic.twitter.com/vhJClplWhX
— History of ECW (@HistoryOfECW) August 4, 2024
Ingreso al Salón de la Fama
-
“La noche de la inducción fue un honor, por supuesto, pero durante la ceremonia había algo que dejaba que desear: di mi discurso en un arena completamente vacía con solo una máquina de sonido. Aun así, fue increíble y estoy muy agradecido.”
Filosofía de carrera
-
“Soy un no conformista de corazón. Hice todo a mi manera y aún así llegué a la cima.”
-
“La construcción de la carrera es lo que hace que los momentos sean memorables.”
Rob Van Dam | 1999 pic.twitter.com/O7OWXou5kb
— History of ECW (@HistoryOfECW) August 20, 2025