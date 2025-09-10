Rob Van Dam: «Hice lo que quise y llegué a la cima»

Rob Van Dam recuerda sus luchas extremas en ECW, su título de WWE con John Cena y su ingreso al Salón de la Fama y habla de la filosofía de su carrera. Todo ello durante una reciente entrevista del ícono de la lucha libre en Talk To The Mike durante la Ottawa Comic-Con.

► En palabras de Rob Van Dam

Experiencia en Ottawa Comic-Con

  • Bastante bien, amigo. Bastante bien. Hemos estado ocupados la mayor parte del tiempo. Llegamos temprano esta mañana y conocimos a muchos canadienses amables. Por supuesto, aprendí que muchos hablan francés.”

  • “Siempre disfruto estos eventos. Mi esposa Katie siempre quiere quedarse más tiempo, ahora quiere ver el canal y patinar sobre hielo.”

Su lucha más memorable

  • La que más destaca de toda mi carrera es el combate que tuve con John Cena en One Night Stand.”

  • “No solo destaca porque vencí a John Cena y me convertí en campeón de WWE, que es la cima del negocio, sino porque todo lo que hice para llegar a ese punto fue importante.”

  • Ayudé a traer de vuelta ECW a WWE. Hablé con Vince McMahon, le convencí de hacer este pay-per-view. La pasión por ECW nunca me dejó.”

  • Cuando estaba en ECW como RVD, me sentía como un superhéroe. En WWE sentí que representaba algo diferente, un estilo diferente.”

  • “Toda mi carrera hasta ese combate fue preparación para él. Por eso es tan memorable: seguí mis principios, soy un no conformista y aún así llegué a la cima.”

Momentos extremos en ECW

  • “Nunca hice locuras como alambres de púas o explosiones, pero recuerdo un combate único que tuve con Sabu: un stretcher match. Pensé que esto abría la puerta a mucha creatividad: para perder, tenías que rodar en la camilla hasta el vestuario. Si caías antes de llegar a las cortinas, el combate continuaba.”

  • “Eso fue muy interesante porque tal vez era la primera vez que participaba en una historia continua que progresaba hacia algo más grande. Cada vez que volvíamos a televisión, la historia crecía. Ese combate con Sabu permitió que la construcción fuera significativa.”

Ingreso al Salón de la Fama

  • “La noche de la inducción fue un honor, por supuesto, pero durante la ceremonia había algo que dejaba que desear: di mi discurso en un arena completamente vacía con solo una máquina de sonido. Aun así, fue increíble y estoy muy agradecido.”

Filosofía de carrera

  • “Soy un no conformista de corazón. Hice todo a mi manera y aún así llegué a la cima.”

  • La construcción de la carrera es lo que hace que los momentos sean memorables.”

