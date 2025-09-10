Rob Van Dam: «Hice lo que quise y llegué a la cima»

Rob Van Dam recuerda sus luchas extremas en ECW, su título de WWE con John Cena y su ingreso al Salón de la Fama y habla de la filosofía de su carrera. Todo ello durante una reciente entrevista del ícono de la lucha libre en Talk To The Mike durante la Ottawa Comic-Con.

“Siempre disfruto estos eventos. Mi esposa Katie siempre quiere quedarse más tiempo, ahora quiere ver el canal y patinar sobre hielo .”

“ Bastante bien, amigo . Bastante bien. Hemos estado ocupados la mayor parte del tiempo. Llegamos temprano esta mañana y conocimos a muchos canadienses amables. Por supuesto, aprendí que muchos hablan francés.”

“La que más destaca de toda mi carrera es el combate que tuve con John Cena en One Night Stand.”

“No solo destaca porque vencí a John Cena y me convertí en campeón de WWE, que es la cima del negocio, sino porque todo lo que hice para llegar a ese punto fue importante.”

“Ayudé a traer de vuelta ECW a WWE. Hablé con Vince McMahon, le convencí de hacer este pay-per-view. La pasión por ECW nunca me dejó.”

“Cuando estaba en ECW como RVD, me sentía como un superhéroe. En WWE sentí que representaba algo diferente, un estilo diferente.”